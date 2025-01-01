Протестиращи срещу безводието в Плевенско отново затвориха главен път Бяла – Ботевград на пътния възел до село Ясен. Протестът започна с автошествие от парк „Кайлъка“, което премина по улиците на Плевен.

Участниците се събраха край пътния възел и блокираха движението в двете посоки. Този път част от тях блокираха и моста над пътя, за да спрат и движението към селата Крушовица и Садовец.

Основното искане на протестиращите, според организатора Борислав Цветанов, е да има вода, да има подмяна на тръби и багерите да работят. Той призова хората от блокираните коли да слязат от тях и да ги подкрепят. Цветанов добави, че протестите ще стават още по-големи и планират да затварят всички входно-изходни артерии на Плевен и то не само за един час, а за цяло денонощие.

Целта на протеста е да се види, че в Плевен има гражданско съзнание и гражданите са тук, за да кажат "не" на дългогодишното безхаберие, каза пред медиите Миглена Цанова от гражданско сдружение „Антикорупция“. Тя допълни, че протестите ще продължат докато няма адекватно водоподаване и не бъде намерен постоянен водоизточник, а протестиращите ще бъдат адекватни и културни.

Според един от протестиращите - Ивайло Ценов, плевенчани трябва задължително да дойдат на блокадата и протеста. Положението в града, по думите му, е нетърпимо и държавата трябва да види, че гражданите участват в нейното управление, имат глас и в него управляващите трябва да се вслушват. Той добави, че искат да кажат на управниците да се събудят, да помислят за народа и да му дадат бъдеще, за да остане в тази държава.

След блокадата на пътя протестът ще се премести пред сградата на Общината.

Преди три седмици се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта.

Заради проблема с водоснабдяването плевенчани протестираха и миналата година, в началото на декември. Девет бяха протестите в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях и тогава за кратко беше блокиран пътят Бяла - Ботевград на пътния възел при село Ясен.

В петък отново заседава Областният кризисен щаб. След приключването на заседанието пред журналисти председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев каза, че комплексните мерки, които се предприемат, до 15 дни ще могат да дадат резултат и след това да се повиши броят на часовете, в които гражданите ще могат да получават вода.

В четвъртък в Плевен президентът на България Румен Радев имаше работни срещи по проблемите с безводието в Община Плевен и Медицинския университет.

Ден преди това временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в Общината, сформирана с решение на Общинския съвет заседава над три часа.