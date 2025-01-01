За нови опити за телефонни измами сигнализират от Областната дирекция (ОД) на МВР-Добрич, като сценариите се менят според случая. Хората трябва да са бдителни, предупреждават от полицията.

Задържаха рецидивист за ало измамата на 92-годишния мъж в Добрич

Измамниците звънят предимно на домашни, стационарни телефонни номера. От ОД на МВР препоръчват на възрастните хора, които са потенциални потърпевши, да потърсят обратна връзка с роднините си или направо да звъннат на телефон 112, след като получат съмнително обаждане.

Сред препоръките са и да не дават пари и да не правят парични преводи на напълно непознати хора. Също така да не дават никаква лична или финансова информация на никого по телефона, независимо за какво им говорят в слушалката.

Важно е да се посочи и че полицията не иска пари за залавяне на телефонни измамници или за каквото и да било друго съдействие, свързано с налични финансови средства.

Полицаите апелират и към роднините на възрастните граждани да говорят с тях периодично по тези въпроси и да им помагат да не влизат в подобни заблуждения.

92-годишен мъж хвърли през прозореца близо 20 000 лв. на ало измамници

Последната измама по телефона в област Добрич е от 11 август, когато измамнк е заблудил 92-годишен мъж, че е служител на МВР и търси съдействие за залавяне на украинска банда.

Възрастният мъж е хвърлил през прозореца на апартамента си сумата от 19 200 лева. По-късно бе заловен човекът, който е получил парите, той е направил пълни самопризнания и е върнал 2300 лева от получената сума.