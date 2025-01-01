В Ловешка област в 15 населени места в пет общини е въведен режим на водата. Това каза изпълнителният директор на „Водоснабдяване и канализация” (ВиК) АД – Ловеч инж. Данаил Събевски.

Заради засушаване: Воден режим в няколко села в Ловешко

В процентно изражение това е 15,42 на сто от населението на региона. На режимно водоподаване са десет населени места в община Ловеч, в т.ч. и Северната индустриална зона в града, в Тетевенско са две, включително и общинският център. В Угърчинско на режим е село Драгана, в Луковитско - село Бежаново. Режим на водата има и в град Ябланица.

"От 21 август, населените места без вода ще станат 16 - режим ще бъде въведен и в ловешкото село Горно Павликени. Там водоподаване ще бъде осигурено през деня – от 7:00 до 20:00 часа", каза още инж. Събевски.

Във връзка с коментари в социалните мрежи от водоснабдителното дружество в Ловеч посочиха, че аварии по магистралния водопровод „Черни Осъм” се случват, защото съоръжението е старо и амортизирано.

Намаленият дебит на водоснабдителната група е отделен проблем, който не изключва подобни аварии. Нашите екипи реагират незабавно при установяване или сигнал за възникнала авария и работят своевременно за нейното отстраняване, допълниха от там.

Спират водата в Северната индустриална зона на Ловеч

От ВиК категорично отхвърлят внушенията за „измама” и „нагласени аварии”. При сегашната критична ситуация в областта, с която всички се борим, считаме за неуместно всяването на допълнително напрежение и вкарване на обществото в допълнително недоверие и заблуда, казаха още от дружеството.