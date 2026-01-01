На фона на нарастващия ценови натиск държавата подготвя цялостен пакет от мерки за защита на домакинствата, като институциите вече координират действията си за смекчаване на икономическите последици от кризата в Близкия изток.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) публикува информация за кандидатстването по Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухването на конфликта в Близкия изток. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Мярката ще се активира, ако средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел достигне или надхвърли 1,60 евро на литър в три последователни дни по данни на Националната агенция за приходите.

Държавата ще осигури месечна компенсация от 20 евро за физически лица с ниски доходи, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство (МПС), или изплащат автомобил с договор за лизинг. Очаква се по този начин правителството да подкрепи 1.38 млн. души. Средствата ще се предоставят през месеца, следващ месеца, през който е изпълнено условието за активиране на мярката, в сроковете на изплащане на социалните помощи, уточниха от МТСП.

Извънредна мярка заради скъпите горива: държавата готви помощ за хората

Право на компенсацията ще имат хората, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, в случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. и линията на бедност за същата година. В този случай доходният критерий за достъп до подпомагане по Програмата ще е 537,88 евро, разясниха още от МТСП.

Средствата ще се изплащат по банков път или в посочен от хората пощенски клон, след като по данни на Националната агенция за приходите в три поредни дни средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел е равна или над 1,60 евро на литър.

Хората, които отговарят на условията и на които АСП е изплащала помощи през януари и февруари 2026 г., няма нужда да подават заявление-декларация за получаване на компенсация. Средствата за тях ще бъдат предоставени служебно от съответната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес. Останалите кандидати за компенсации е необходимо да подадат заявление-декларация по образец в ДСП по настоящ адрес. Формулярът е публикуван в рубриката „Социално подпомагане“, подрубрика „Социални помощи“.

Заявленията могат да се подават лично в дирекция „Социално подпомагане“; чрез лицензиран пощенски оператор или посредством електронна административна услуга след регистрация с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или на НАП в Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление.

КЗК: Цените на горивата на едро се покачват бързо

Подготвяният пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените ще бъде насочен към подкрепа на най-уязвимите групи, каза по-късно и служебният министър-председател Андрей Гюров, който заедно с министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова проведе среща с представители на Сдружение за модерна търговия. Информацията бе публикувана на Фейсбук страницата на Министерския съвет.

Срещата е част от поредица разговори, които правителството провежда във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите. Гюров подчерта, че ще бъдат разгледани всички възможни действия в рамките на удължителния бюджет, с който работи правителството. Андрей Гюров информира още, че подготвяният пакет от мерки няма да изкривява пазара, а ще бъде насочен към подкрепа на най-уязвимите групи.

Участниците в срещата изразиха мнение, че към момента няма достатъчно основания за поскъпване на храните, като същевременно подчертаха, че ситуацията остава динамична и ще бъде следена отблизо.

Служебният премиер Гюров посочи, че ситуацията в Близкия изток е поредното предизвикателство след кризите около COVID-19 и войната в Украйна, но на този етап няма място за притеснение сред българските граждани. "Важно е да се действа разумно и балансирано. Подготвяните мерки ще бъдат внимателно таргетирани и насочени към подкрепа на най-уязвимите", увери премиерът Гюров.

Служебното правителство прие решение за предоставяне на допълнително финансиране на Министерството на труда и социалната политика за въвеждане на временна програма за компенсиране на домакинствата заради увеличените цени на горивата. На 18 март служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов съобщи, че правителството е приело решение за предоставяне на допълнително финансиране на министерството за въвеждане на временна програма за компенсиране на домакинствата заради увеличените цени на горивата.

Поскъпването на горива и храни: Президентът и КЗК търсят решения

Междувременно президентът Илияна Йотова разговаря на „Дондуков“ 2 с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията. Основна тема на срещата по инициатива на държавния глава бяха възможните механизми и мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Държавният глава отново изтъкна необходимостта от изготвянето от страна на служебния кабинет на цялостен пакет от мерки, който да отчита различни сценарии за развой на ситуацията в Близкия изток и дългосрочните ефекти от него – не само върху цените на горивата, а и върху цените на основни потребителски стоки.

Основен фокус беше поставен върху нуждата от мерки, които изпълнителната власт да предприеме в спешен порядък за земеделските производители, за да се избегне продоволствена криза.

В разговора беше изтъкната необходимостта от контакт и ефективно взаимодействие между институциите, между органите на изпълнителната и законодателната власт за изготвянето на цялостен пакет от мерки за овладяване на ефектите от конфликта в Близкия изток.

В рамките на срещата председателят на КЗК Росен Карадимов запозна президента с резултатите и напредъка по секторните анализи на антимонополния орган в ключови икономически сектори – на пазарите на храни, лекарства и продуктовите такси. Бяха обсъдени и препоръките на КЗК към изпълнителната власт и особения управител на дружествата от групата „Лукойл“ по отношение на пазара на горивата. Препоръките са резултат от последния приет секторен анализ на КЗК и извършвания постоянен мониторинг на този пазар.