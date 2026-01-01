/ iStock photos/Getty images

На фона на нарастващия ценови натиск държавата подготвя цялостен пакет от мерки за защита на домакинствата, като институциите вече координират действията си за смекчаване на икономическите последици от кризата в Близкия изток.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) публикува информация за кандидатстването по Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухването на конфликта в Близкия изток. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Мярката ще се активира, ако средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел достигне или надхвърли 1,60 евро на литър в три последователни дни по данни на Националната агенция за приходите. 

Държавата ще осигури месечна компенсация от 20 евро за физически лица с ниски доходи, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство (МПС), или изплащат автомобил с договор за лизинг. Очаква се по този начин правителството да подкрепи 1.38 млн. души. Средствата ще се предоставят през месеца, следващ месеца, през който е изпълнено условието за активиране на мярката,  в сроковете на изплащане на социалните помощи, уточниха от МТСП. 

Право на компенсацията ще имат хората, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, в случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. и линията на бедност за същата година. В този случай доходният критерий за достъп до подпомагане по Програмата ще е 537,88 евро, разясниха още от МТСП. 

Средствата ще се изплащат по банков път или в посочен от хората пощенски клон, след като по данни на Националната агенция за приходите в три поредни дни средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел е равна или над 1,60 евро на литър.

Хората, които отговарят на условията и на които АСП е изплащала помощи през януари и февруари 2026 г., няма нужда да подават заявление-декларация  за получаване на компенсация. Средствата за тях ще бъдат предоставени служебно от съответната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес. Останалите кандидати за компенсации е необходимо да подадат заявление-декларация по образец в ДСП по настоящ адрес. Формулярът е публикуван в рубриката „Социално подпомагане“, подрубрика „Социални помощи“.

Заявленията могат да се подават лично в дирекция „Социално подпомагане“; чрез лицензиран пощенски оператор или посредством електронна административна услуга след регистрация с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или на НАП в Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление.

Подготвяният пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените ще бъде насочен към подкрепа на най-уязвимите групи, каза по-късно и служебният министър-председател Андрей Гюров, който заедно с министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова проведе среща с представители на Сдружение за модерна търговия. Информацията бе публикувана на Фейсбук страницата на Министерския съвет.

Срещата е част от поредица разговори, които правителството провежда във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите. Гюров подчерта, че ще бъдат разгледани всички възможни действия в рамките на удължителния бюджет, с който работи правителството. Андрей Гюров информира още, че подготвяният пакет от мерки няма да изкривява пазара, а ще бъде насочен към подкрепа на най-уязвимите групи.

Участниците в срещата изразиха мнение, че към момента няма достатъчно основания за поскъпване на храните, като същевременно подчертаха, че ситуацията остава динамична и ще бъде следена отблизо.

Служебният премиер Гюров посочи, че ситуацията в Близкия изток е поредното предизвикателство след кризите около COVID-19 и войната в Украйна, но на този етап няма място за притеснение сред българските граждани. "Важно е да се действа разумно и балансирано. Подготвяните мерки ще бъдат внимателно таргетирани и насочени към подкрепа на най-уязвимите", увери премиерът Гюров.

Служебното правителство прие решение за предоставяне на допълнително финансиране на Министерството на труда и социалната политика за въвеждане на временна програма за компенсиране на домакинствата заради увеличените цени на горивата. На 18 март служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов съобщи, че правителството е приело решение за предоставяне на допълнително финансиране на министерството за въвеждане на временна програма за компенсиране на домакинствата заради увеличените цени на горивата.

Междувременно президентът Илияна Йотова разговаря на „Дондуков“ 2 с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията. Основна тема на срещата по инициатива на държавния глава бяха възможните механизми и мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Държавният глава отново изтъкна необходимостта от изготвянето от страна на служебния кабинет на цялостен пакет от мерки, който да отчита различни сценарии за развой на ситуацията в Близкия изток и дългосрочните ефекти от него – не само върху цените на горивата, а и върху цените на основни потребителски стоки.

Основен фокус беше поставен върху нуждата от мерки, които изпълнителната власт да предприеме в спешен порядък за земеделските производители, за да се избегне продоволствена криза.

В разговора беше изтъкната необходимостта от контакт и ефективно взаимодействие между институциите, между органите на изпълнителната и законодателната власт за изготвянето на цялостен пакет от мерки за овладяване на ефектите от конфликта в Близкия изток.

В рамките на срещата председателят на КЗК Росен Карадимов запозна президента с резултатите и напредъка по секторните анализи на антимонополния орган в ключови икономически сектори – на пазарите на храни, лекарства и продуктовите такси. Бяха обсъдени и препоръките на КЗК към изпълнителната власт и особения управител на дружествата от групата „Лукойл“ по отношение на пазара на горивата. Препоръките са резултат от последния приет секторен анализ на КЗК и извършвания постоянен мониторинг на този пазар.

По темата

БТА, МС, президентство
Последвайте ни

България