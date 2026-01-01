Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта днес необходимостта от значителни съкращения в бъдещия бюджет на Европейския съюз, ден преди срещата на върха в Брюксел, на която се очаква 27-те страни членки да се опитат да постигнат съгласие по въпроса, предаде Франс прес.

В преговорите за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г. Германия е сред т. нар. пестеливи държави, наред с Нидерландия, Швеция и Австрия, за разлика например от Франция.

„Средствата, с които разполагаме, са ограничени“, подчерта канцлерът Мерц пред депутатите в Бундестага. „Затова няма да можем да избегнем допълнителното съкращаване на предложения в момента бюджет във всички области“, обясни той.

„Преговорите вече навлизат в решаваща фаза и съм твърдо решен да ги приключим успешно до края на годината“, подчерта Мерц.

Ирландия, която е ротационен председател на Съвета на ЕС, предложи миналата седмица бъдещата многогодишна финансова рамка да бъде намалена с около 140 млрд. евро спрямо първоначалното предложение на ЕК. Мерц определи това предложение като недостатъчно.

В противовес на позицията на Берлин Франция настоява за значителни „нови собствени ресурси“, които да осигурят допълнителни приходи за бъдещия бюджет на ЕС. Това е „абсолютно необходимо условие“ за постигане на споразумение, съобщи по-рано днес Елисейският дворец в позиция по въпроса.

Бюджетът на ЕС е предназначен да финансира общите приоритети на Евросъюза, сред които укрепването на конкурентоспособността спрямо Китай и САЩ, технологичният суверенитет, екологичният преход и усилията за превъоръжаване на Европа.

Ръководителите на европейските институции искаха да постигнат споразумение преди Коледа, за да избегнат застъпването на бюджетните преговори с многобройните национални избори през 2027 г., включително президентските избори във Франция, където според социологическите проучвания крайната десница понастоящем е фаворит за спечелването им, посочва АФП.

Пред депутатите Мерц призова също за „намаляване на европейската бюрокрация“ и „ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни с цел стимулиране на инвестициите в цяла Европа“.

В момент, когато ЕС се стреми да се защити от това, което определя като нелоялна конкуренция от страна на Китай, канцлерът увери, че Старият континент няма да „стои със скръстени ръце“, без да назовава изрично азиатската държава.

Заедно с френския президент Еманюел Макрон Мерц представи пакет от предложения, които ще бъдат обсъдени на заседанието на Европейския съвет. Сред тях е и „нов инструмент за търговска защита“.