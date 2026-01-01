На 15 октомври световната общественост отбелязва Световния ден на чистите ръце (Global Handwashing Day). Инициативата има за цел да повиши информираността относно значението на миенето на ръцете със сапун като един от най-ефективните и достъпни начини за предотвратяване на заболявания и спасяване на човешки животи.

Ежедневното миене на ръцете е ключов фактор за превенцията на редица инфекции, включително стомашно-чревни и респираторни заболявания. Според Световната здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ, редовната хигиена на ръцете може да намали риска от диария с до 40% и от респираторни инфекции с близо 20%. Този прост навик е особено важен за децата, тъй като предпазва от болести, които в световен мащаб остават сред водещите причини за детска смъртност в развиващите се страни.

Кога хигиената на ръцете е задължителна? Здравните експерти напомнят, че правилното измиване с вода и сапун в продължение на поне 20 секунди е ключово в няколко основни момента от ежедневието - след използване на тоалетна или смяна на пелени, преди хранене и преди/по време на приготвяне на храна, след контакт с животни или почистване на техните отпадъци, след кашляне, кихане, издухване на носа или грижа за болен човек, след прибиране от обществени места или пътуване в градския транспорт, след докосване на отпадъци.

Денят е основан през 2008 г. от Глобалното партньорство за миене на ръцете (Global Handwashing Partnership), като още през първата година над 120 милиона деца в 73 държави измиват ръцете си със сапун в знак на съпричастност.

Днес инициативата напомня, че въпреки напредъка на медицината, сапунът и водата остават първата и най-универсална линия на защита срещу разпространението на вируси и бактерии. Всяка година на 15 октомври институции, училища, детски градини и здравни организации по целия свят организират образователни кампании, за да насърчат правилните хигиенни практики и да превърнат миенето на ръцете в автоматичен навик за всяко поколение.