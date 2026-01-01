Тежка катастрофа с трагичен край разтърси плевенското село Гривица в късния следобед в събота. Около 15:30 ч. 18-годишен шофьор на джип е прегазил четиригодишно дете. Ударът е бил фатален и детето е загинало на място, съобщи NOVA.

Инцидентът е станал, докато то е пресичало платното в центъра на селото.

По информация на МВР пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Той е задържан.

Трагедията предизвика напрежение в населеното място. Близки и роднини на семейството на загиналото дете се събраха на централния площад. Впоследствие множеството се насочи на протест пред дома на задържания младеж.

За овладяване на обстановката и предотвратяване на ескалация на напрежението в селото е разположено засилено полицейско присъствие, подкрепено от части на "Жандармерията".