Лидерът на ДПС заяви подкрепа за по-високи възнаграждения и защита на социалните права на служителите на полицията по повод професионалния им празник – 8 ноември.

„Пълна подкрепа за българските полицаи! Достойното заплащане и социалните им права са отговорност на държавата към хората“, заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски по повод професионалния празник на българската полиция.

В поздравлението си към служителите на МВР Пеевски изрази признателност за техния професионализъм, смелост и всеотдайност в защитата на живота, спокойствието и сигурността на гражданите.

„Зад вашата служба стоят риск, тежки дежурства и семейства, които споделят цената на дълга ви. Държавата е длъжна да отвърне с уважение, достойни възнаграждения и сигурност за вас и близките ви“, подчерта лидерът на ДПС.

Той заяви, че е недопустимо служителите на МВР да бъдат превръщани в инструмент на политически противопоставяния.

„Недопустимо е, през политическото ръководство на службите, да бъдете превръщани в инструмент за мръсни партийни игри“, посочи Пеевски.

Лидерът на ДПС изрази подкрепа за исканията на Синдикалната федерация на служителите в МВР за увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027 и за защита на социалните права на служителите.

„Недопустимо е правителството да прехвърля тежестта на финансовите проблеми върху хората, които денонощно пазят реда и закона. При растящи цени замразяването на заплатите означава прогресивно обедняване“, заяви той.

Пеевски подчерта, че ДПС последователно отстоява достойното заплащане и социалните придобивки на полицаите, военнослужещите и служителите в сектор „Сигурност“, като се противопоставя на опитите за отлагане на договорени увеличения, намаляване на възнагражденията и отнемане на права.

„Настояваме правителството да осигури необходимите средства и да проведе реален диалог със синдикатите. ДПС ще отстоява тази позиция и при обсъждането и приемането на Бюджета“, заяви лидерът на партията.

В заключение Делян Пеевски акцентира върху значението на подкрепата за служителите в униформа като отговорност към цялото общество.

„Защото зад достойните условия за вашия труд стои сигурността на всяко българско семейство и стабилността на държавата“, посочи той и пожела на служителите на българската полиция здраве и сила по повод професионалния им празник.