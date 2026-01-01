Паметта на българските военнослужещи, загинали по време на Първата световна война, беше почетена с възпоменателни церемонии в Република Северна Македония и Румъния по повод Архангелова Задушница.

На 7 ноември българска делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова-Иванова, участва в церемония на българското военно гробище в село Цапари, община Битоля. Там са погребани над 200 български воини, загинали на Македонския фронт по време на Първата световна война.

„Това военно гробище е едно от местата, които носят в себе си драматичния разказ за войната, за човешката саможертва, за дълга към Родината и за тежката цена на несбъднатото национално обединение“, заяви в словото си Граматикова-Иванова.

Тя подчерта, че паметта за загиналите воини е част от националната идентичност и напомня, че свободата, мирът и сигурността не са даденост.

Пред паметника на загиналите български офицери и войници бяха положени венци и цветя от името на министъра на отбраната, началника на отбраната, българското посолство в Скопие, Съюза на ветераните от войните и представители на българската общност в Северна Македония. В църквата „Св. Георги“ в село Цапари беше отслужена заупокойна панихида. Цветя бяха поднесени и пред паметниците на български офицери в двора на храма.

Министерство на отбраната

В церемонията участваха посланикът на България в Скопие Желязко Радуков, началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, представители на Министерството на отбраната, курсанти и ветерани от войните.

Ден по-рано, на 6 ноември, делегацията почете паметта на български военнослужещи и на други места в Северна Македония. Бяха поднесени венци и цветя пред паметника на 193-ма български офицери и войници край село Дреново, община Кавадарци, в района на българско-германското военно гробище в Прилеп и пред паметника в двора на църквата в село Беранци.

По време на събитията Съюзът на ветераните от войните на България връчи на заместник-министър Граматикова-Иванова възпоменателен знак „110 години от славните победи на Българската армия по време на Първата световна война“.

Възпоменателните прояви в Северна Македония са организирани със съдействието на българското посолство и Службата на военния аташе в Скопие, както и на Генералното консулство в Битоля.

Министерство на отбраната

На 7 ноември паметта на загиналите български военнослужещи беше почетена и в Румъния.

Представители на Министерството на отбраната, Висшето военноморско училище и военно-патриотичните съюзи участваха във военен ритуал и заупокойна панихида на Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън“ край село Мирча вода. Там бяха положени венци от името на министъра на отбраната, началника на отбраната и ВВМУ.