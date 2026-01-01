„Нещо страшно се случи в центъра на града“ - с тези думи българката Кристияна Нанева, която живее в Полша, описа случилото се при вчерашната стрелба в центъра на Краков. В ефира на „Събуди се“ по NOVA тя разказа за развитието на нападението, свидетелствата от мястото и реакцията на местните жители.

По думите ѝ Главният пазарен площад в Краков е едно от най-оживените места в града, което по всяко време е изпълнено с туристи и жители, независимо от деня и метеорологичните условия.

„Краков е много туристически град и винаги, по всяко време, независимо дали е през седмицата или през уикенда, центърът е изключително пълен с туристи и жители“, разказа Нанева.

Тя описа последователността на събитията, като уточни, че според разпространените видеозаписи нападателят е спрял автомобила си още при навлизането на площада. Няколко секунди по-късно се чули първите изстрели, а на мястото паднали първите четирима души.

След това мъжът продължил към църквата „Мариацки“, където пред храма имало още две жертви. По думите на българката нападателят се отправил по улицата, свързваща площада със замъка „Вавел“, като продължил да стреля и докато шофирал. След него се движели няколко полицейски автомобила.

„В този момент вече има двама полицаи, които застават до колата и започва престрелка. Вижда се как той поваля двамата полицаи на земята. Прострелва ги, но единият успява да стане и в този момент успява да залови стрелеца на земята и да го обезоръжи“, разказа Кристияна Нанева.

По думите ѝ малко след задържането полицаят също пада на земята заради получените наранявания. Двамата служители на реда са били в тежко състояние, уточни тя.

Нанева съобщи още, че нападателят е останал жив и е бил откаран в болница в Краков. По информацията, с която тя разполага, 24-годишният мъж е бил свързван с десни и ултранационалистически възгледи. Българката разказа и за информацията, станала известна късно вечерта, според която в жилището му са били открити телата на родителите му и сестра му. Според нея е възможно убийствата да са били извършени преди нападението в Краков.

Кристияна уточни, че самата тя живее в малък град на повече от два часа път от Краков. По време на стрелбата в центъра обаче е имало и други българи – майка с детето си, които са били в безопасност.

„Една от причините да живеем в Полша е, че това е една изключително чиста и безопасна страна. И да се случи нещо такова в град като Краков, е просто абсолютно непонятно“, коментира тя.

Нанева изрази надежда случилото се да остане единичен случай и Краков да продължи да бъде познат като туристическа дестинация с богатата си история и забележителности, а не с трагичните събития.

За преживяното разказа и Маринела Колева, която живее в Краков от осем години. Тя определи нападението като безпрецедентно и заяви, че досега никога не се е чувствала застрашена в града.

„Никога не съм се чувствала застрашена и силно се надявам това да остане така, след като шокът от вчера премине“, каза Колева.

По думите ѝ никой от нейните познати не е очаквал подобно нападение, а случилото се е предизвикало силен шок сред местните жители.