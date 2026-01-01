Последните полуфиналисти в отборното предизвикателство LactoFlor - Битка на звездите в “Игри на волята” са ясни. Действащият шампион Мирослав Великов и стратегът д-р Катрин Пекин се класираха за следващата фаза след впечатляващ успех над тандема на шампиона от сезон 4 - Алекса Ерски и финалистката от сезон 7 - Десислава Сапунджиева.

Битката протече изключително динамично и непредвидимо. Дуото в Лилаво натрупа ранна преднина, която изпусна след като Сапунджиева се затрудни с част от елементите по трасето. С решителност и непримиримост Мирослав и д-р Пекин успяха да наваксат изоставането си и да стигнат първи до финалната логическа задача, където се справиха преди съперниците си.

NOVA

NOVA

В полуфиналите те ще премерят сили с две двойки, също фаворити за наградата от €20 000. Те са победителят от шести сезон Мартин Кънев и финалистката Николета, както и шампионът от Sesame: Турнири на волята Светлин Митев и бронзовата медалистка от сезон 3 - Ваня Запрянова.

Част от звездния сблъсък тази вечер бе и студентката Йоанна от племето на Ураганите. Тя направи правилно предположение за победител и заслужи правото да се възползва от таен имунитет следващата седмица.

Битките в Дивия Север продължават в понеделник, 9 ноември, от 20:00 ч. по NOVA, когато двата отбора ще се впуснат в нова оспорвана битка за Резиденцията.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.