Той помни сините и белите циркови вагони, златните инструменти на оркестъра и блестящите пайети по костюмите. Помни и цената на спортната мечта – глад, обезводняване и страх от кантара. Днес Енчо Керязов е вицепремиер и министър на младежта и спорта, но зад политическата титла стои човек, който никога не е забравил откъде е тръгнал.

„Не ти ли беше достатъчно да бъдеш велик артист? Защо ти беше и политиката?“ – с този въпрос Мон Дьо започва разговора си с Енчо Керязов в „Храмът на историите“ по NOVA.

Отговорът на бившия световно признат цирков артист и еквилибрист не е за амбиция или власт. Той е за смисъл.

„Мисля, че мога да бъда още по-полезен“, казва Керязов. Преди 15 години създава фондация, чиято цел е да подкрепя талантливи деца и да им помага да осъществят мечтите си. За него политиката е още една възможност да направи същото – този път в по-голям мащаб.

Детето с голямото колело

Ако Мон Дьо отиде в село Бояново и попита хората за малкия Енчо, вероятно ще чуе историята за едно лудо хлапе, което карало голямо колело. Така поне самият Керязов си представя спомените на хората от родното му място.

Но има и друг спомен. Много по-ярък. Моментът, в който за първи път влиза в цирка.

Той е на пет години. Заедно с родителите си посещава представление в Елхово. И до днес картината е запазена в съзнанието му с удивителна подробност.

Помни белите и сините вагони, мушкатата по прозорците, оркестъра с блестящите златни инструменти – неща, които дотогава не е виждал в малкото Бояново. Помни красивите жени с костюми, обсипани с пайети и брокат, без дори да знае как се наричат тези блестящи материи.

За петгодишното дете циркът не е просто представление. Той е друг свят. И Енчо иска да бъде част от него.

„Аз исках да стана такъв летящ човек“, разказва той.

Тогава обаче няма как едно дете да тръгне да работи в цирка. Следващата година семейството се премества в Ямбол, а пътят на момчето минава през залата по спортна акробатика.

Там започва една съвсем различна история.

Мечтата, която минава през глад

Спортната акробатика го учи на дисциплина, но и на нещо, за което днес говори с болезнена откровеност – цената на успеха, когато границите между подготовката и насилието над собственото тяло се размиват.

На 15 години Енчо Керязов тежи 41 килограма. И въпреки това е най-тежкият в националния отбор.

За да влиза в категорията и да покрива изискванията, се подлагат на жестоки диети. В спомените му остават и препарати, които са били забранени, особено за деца.

Керязов разказва, че е приемал хапчета, които обезводнявали организма, за да покаже кантарът по-ниско тегло. След тях се чувствал изключително зле, но целта била друга – да избегне наказанията и да покрие нормата.

„Важното е какво ще покаже кантарът, да отърве шамарите“, спомня си той.

Последните му месеци в София, през 1988 г., в спортната база в Дианабад, са особено тежки. Храната му се свежда до лимони, шоколади „Чар“, понякога кисело мляко, разрешено от лекаря.

Но дори тази жертва не му гарантира място в отбора.

Керязов не е селектиран за предстоящата Световна купа в Рига. За него това е последната надежда да се реализира на голямо първенство в спортната акробатика.

Това е моментът, в който една мечта започва да се разпада. Но не и самият човек.

От цирковата арена до политиката

В крайна сметка Енчо Керязов намира своята сцена. Не в спортната акробатика, а в цирка – света, който го е пленил още като дете.

Той става артист с международно признание, еквилибрист, човек, който владее равновесието не само физически, но и като професионален избор. И когато кариерата му вече е достигнала върха, идва нов въпрос: какво още може да направи?

Отговорът е в помощта към други.

Фондацията, която създава преди 15 години, е първата стъпка. След това идва работата в общинската администрация. Керязов разказва, че първоначално е бил привлечен от приятел, решил да се кандидатира за кмет.

Политиката не е била предварително начертан план. Но постепенно се превръща в път, който го отвежда до най-високите позиции в държавата.

Мон Дьо го пита дали някой му е обещавал нещо, за да стане министър.

Керязов е категоричен – подобно обещание не е имало. За назначението на министър говори единствено премиерът. В личното му решение важна роля изиграва познанството му с Румен Радев.

Той описва премиера като човек, който държи изключително много на думата си. А това, подчертава Керязов, е качество, което цени особено високо.

Министърът, който може да каже „не“

Една от най-интересните части на разговора е свързана с въпроса дали артистът в Керязов няма да бъде заглушен от министъра.

И дали, ако Румен Радев поиска нещо, с което не е съгласен, той би се противопоставил.

Отговорът е ясен: би казал „не“.

Керязов дава конкретен пример – предложението футболният клуб „Барселона“ да изиграе приятелски мач в София. Премиерът имал огромно желание това да се случи. Самият министър също искал да види подобно събитие в България.

Но след разговори с представители на клуба и внимателен анализ на организацията, календара на първенството и метеорологичните условия той стигнал до заключението, че моментът не е подходящ.

И казал на премиера, че не би предприел подобна организация.

Това обаче не означава, че визитата на „Барселона“ е останала без перспектива.

Представители на клуба посетили България за три дни и заявили интерес към инвестиции. Сред обсъжданите идеи е създаването на футболна школа по модела на академията им в Испания.

Като възможна локация е посочен стадион „Академик“. По думите на Керязов испанците разполагат с необходимото ноу-хау и търсят възможност да намерят инвеститор, който да реализира проекта у нас.

Карлос Насар – шампионът, чиято федерация е пред фалит

Ако циркът е научил Енчо Керязов какво означава да пазиш равновесие, Министерството на спорта го е сблъскало с друг вид нестабилност.

На въпрос кое най-много го е изненадало в българския спорт, той посочва нещо, което според него често остава извън публичния разговор.

Проблемът не е само в размера на финансирането. Много по-сериозен е начинът, по който средствата се управляват.

Като пример Керязов посочва федерацията по вдигане на тежести – организация, която има олимпийски шампион като Карлос Насар, но същевременно е изправена пред финансови затруднения.

Задълженията ѝ могат да надхвърлят един милион, а към НАП има договор за разсрочено плащане. Министърът обяснява, че част от проблемите са свързани с неотчетени средства за състезания, лагери и пътувания.

Той уточнява, че не претендира да е открил тези проблеми, тъй като те са били известни и преди неговото влизане в министерството.

Но според него отговорността му е ясна.

„Моята задача е хора като Карлос Насар да останат в България и да получат нужното уважение и признание за огромната структура“, казва Керязов.

Защото когато финансирането бъде спряно заради задължения и проблеми в управлението, последствията не се понасят от счетоводните отчети. Те се понасят от спортистите.

И именно те плащат най-високата цена.

Да не забравиш защо си започнал

В разговора с Мон Дьо се срещат две версии на Енчо Керязов – детето от Бояново, което мечтае да бъде летящ човек, и министърът, който трябва да взема решения за бъдещето на спорта.

Между тях има циркова арена, международна кариера, тежки спортни години и една фондация, създадена с идеята талантът да получи шанс.

Но има и нещо, което не се променя.

Желанието да бъде полезен.

От първия цирк в Елхово до кабинетите на властта, Керязов сякаш продължава да търси същото – пространство, в което човек може да повярва в собствената си мечта.

И може би затова, когато Мон Дьо го пита защо му е била нужна политиката след всичко, което вече е постигнал, отговорът му звучи толкова просто: „Мисля, че мога да бъда още по-полезен.“