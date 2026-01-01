По информация на посолството на България във Варшава към момента няма данни за пострадали български граждани по време на атаката на централния площад в Краков, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Кървава атака в сърцето на Краков: Безразборна стрелба с жертви и ранени

Нападател навлезе с автомобил на Главния пазарски площад на Краков и откри огън с дългоцевно оръжие на случаен принцип по минувачите.

Той беше ранен при конфронтация с полицията и откаран в болница.

От посолството посочиха, че са в постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и има готовност да окаже консулско съдействие при необходимост.

Към момента жертвите на нападението са шест, а ранените са 15, съобщават полски медии и световните агенции.