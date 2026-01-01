Лятото е лесно. Жега, жажда, бутилка вода в чантата. През зимата обаче се случва нещо любопитно - пием по-малко, а тялото губи вода почти толкова, колкото и през лятото. Просто не го усещаме.

Ето защо зимата е сезонът, в който жените най-често пият по-малко вода, отколкото им трябва, и защо един прост навик сутрин може да промени много.

Защо през зимата не ни се пие вода

В студа тялото реагира по особен начин. Кръвоносните съдове в ръцете и краката се свиват, за да пазят топлината, и повече кръв остава в центъра на тялото. Мозъкът го приема като знак, че течностите са достатъчно, и изпраща по-слаб сигнал за жажда. Затова през зимата можем да сме леко обезводнени и изобщо да не ни се пие.

В същото време губим вода на места, за които не се сещаме:

Със сухия въздух. Парното и климатиците изсушават въздуха вкъщи и в офиса. Кожата и лигавиците губят влага.

С дишането. Когато вдишваме студен, сух въздух, тялото го овлажнява с наша собствена вода. Облачето пара, което виждаме, когато издишаме навън, е точно тази вода.

С потенето. Под пуловера, шала и якето също се потим, само че не го забелязваме.

Как разбираме, че пием малко

Обезводняването не започва с жажда. Първите знаци са по-коварни:

умора и отпадналост следобед;

главоболие;

трудна концентрация;

суха кожа и напукани устни;

запек;

тъмна урина.

Много жени посягат към още едно кафе или нещо сладко, когато всъщност тялото им иска чаша вода.

Защо особено жените

Има няколко причини, поради които водата е още по-важна за жените.

Пикочните пътища. Жените са много по-склонни към цистит от мъжете. Достатъчно течности означава, че пикочният мехур се изпразва по-често, а бактериите се отмиват. Има изследване, според което жени с чести цистити, които са добавили около литър и половина вода на ден, са имали почти наполовина по-малко инфекции.

Бременността и кърменето. Тогава тялото има нужда от повече вода, за да поддържа и бебето, и млякото.

Менопаузата. Горещите вълни и нощното изпотяване изсмукват вода от тялото. А с намаляването на естрогена кожата и лигавиците стават по-сухи.

Кожата. През зимата кожата и без това е суха заради студа и парното. Водата сама по себе си няма да направи чудеса, но заедно с хидратиращия крем помага кожата да не изглежда уморена и сива.

Колко вода ни трябва

Европейският орган за безопасност на храните препоръчва за жените около 2 литра течности на ден. Това включва всичко: водата, чая, супата, плодовете и зеленчуците. Около една пета от водата ни идва с храната. На практика това означава около 6-8 чаши течности на ден.

При бременност се препоръчват около 300 мл повече, а при кърмене около 700 мл повече.

Най-простият тест е цветът на урината. Ако е светложълта, всичко е наред. Ако е тъмна, пийте повече.

Защо да започнете деня с чаша вода

През нощта не пием нищо 7-8 часа, а продължаваме да губим вода с дишането. Сутрин тялото се събужда леко обезводнено. Чашата вода веднага след ставане го връща на нормата.

Има и друга, по-практична причина. Навиците най-лесно се закачат за нещо, което правим всеки ден. Ако чашата вода стане първото нещо сутрин, преди кафето, телефона и бързането, вече имате една чаша „в джоба“. А денят, който започва с вода, обикновено продължава с повече вода.

Не е нужно да е студена. През зимата чаша топла вода, може и с резен лимон, е много по-приятна.

Едно уточнение: в интернет ще прочетете, че сутрешната вода „пречиства организма“ или „топи мазнините“. Няма доказателства за това. Тялото си се пречиства само с черния дроб и бъбреците. Водата просто им помага да си вършат работата.

Как да пиете повече през зимата

Сложете чаша вода до леглото или до кафемашината, за да е първото, което виждате сутрин.

Пийте топли напитки. Билков чай, топла вода с лимон и джинджифил, шипков чай. През зимата са много по-лесни от студената вода.

Яжте супи. Те също са течност, и то топла.

Дръжте бутилка на бюрото. Когато е пред очите ви, пиете, без да мислите.

Свържете водата с навици. Чаша вода с всяко хранене, чаша вода с всяко кафе.

Ако забравяте, сложете си напомняне на телефона.

Кафето и черният чай също се броят към течностите, ако пиете умерено. Не е вярно, че те „изсмукват“ водата от тялото. Алкохолът обаче наистина обезводнява, така че на празничните вечери пийте и по чаша вода между чашите вино.

Хората със сърдечна или бъбречна недостатъчност често трябва да ограничават течностите. Ако имате такова заболяване, следвайте съветите на лекаря, а не общите препоръки.

През зимата жаждата лъже. Тялото губи вода с парното, студения въздух и дебелите дрехи, но не ни казва. Затова не чакайте да ожаднеете. Започнете деня с чаша вода, преди кафето, и пийте топли напитки през деня. Тялото ще ви се отблагодари с повече енергия, по-малко главоболие и по-свежа кожа.