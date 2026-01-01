Започна повторното гласуване за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите. Вторият тур се провежда, след като при гласуването на 7 ноември нито един от кандидатите не успя да събере повече от половината от гласовете на имащите право на глас, съобщи председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Бисер Троянов, съдия във Върховния касационен съд.

От общо 2275 съдии с право на глас вчера своя вот са упражнили 1870. Поради липсата на избрани кандидати се пристъпи към втори тур, в който участват всички 21 кандидати. За членове на ВСС ще бъдат избрани шестимата с най-много получени гласове.

Изборният ден днес, 8 ноември, започна в 8:00 ч. и ще продължи до 18:00 ч. Гласуването се провежда с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, разположени в окръжните съдилища. В София избирателните секции са четири.

Процесът по отваряне на избирателната кутия, преброяването на бюлетините, установяването на тяхната действителност и съставянето на протокола с резултатите ще се извършва при видеозаснемане и видеонаблюдение, излъчвано в реално време на интернет страницата на ВСС.

Предвидено е до 23:00 ч. председателят на Избирателната комисия на Общото събрание на съдиите да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите от гласуването за всеки кандидат, както и имената на избраните членове на съвета.

Изборът на съдийската квота е част от процедурата по формиране на новия Висш съдебен съвет. В четвъртък, 5 ноември, приключи изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота. Предстои Народното събрание да избере 11 представители – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия.

Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС след гласуване в два тура. Предстои следователите да проведат изслушване на кандидатите си и да изберат представител в новия съвет.