Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е предложил поста говорител на Белия дом на Дейна Уайт, който е ръководител на UFC, най-голямата организация за смесени бойни изкуства в света, предадоха световните агенции.

Тръмп обяви това в социалната си мрежа Трут Соушъл, като уточни, че 57-годишният Уайт все още не е приел предложението. Публикацията му обаче беше споделена и от официалния профил на Белия дом в социалната мрежа Екс.

„Дейна, моля те, приеми тази работа“, написа Тръмп, като го призова да се обгради със заместници от света на смесените бойни изкуства.

„Имаме нужда от такива хора, за да се защитаваме от побърканата левица“, добави Тръмп четири дни след тежкото поражение на републиканците от демократите на ключовите междинни избори в САЩ.

Стратегическият пост на говорител на Белия дом е вакантен от 16 октомври, когато Кейти Захария беше освободена от длъжност след по-малко от седмица на като говорител.

През юни Доналд Тръмп отпразнува 80-ия си рожден ден, като беше домакин на турнир по смесени бойни изкуства в Белия дом, организиран от UFC.

Дейна Уайт се появи на сцената на 6 ноември 2024 г. по време на речта на Доналд Тръмп след победата му на президентските избори. Той присъства и на конгреса на Републиканската партия през юли 2024 г., когато Тръмп беше официално утвърден като кандидат за президент на републиканците.

Уайт е консерватор и го свързват и с идеологията на мачизма. Той нарича Тръмп свой приятел. Уайт беше избран за член на управителния съвет на компанията Мета, чийто ръководител Марк Зукърбър е почитател на смесените бойни изкуства и започна да споделя и консервативни позиции.