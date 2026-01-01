Днес до обяд на места в низините ще бъде мъгливо и ще има ниска облачност.

След обяд в повечето места видимостта ще се подобри. Ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в местата с по-трайна мъгла: 4°-5°, за София - около 5°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще духа слаб до умерен северозападен вятър, след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.