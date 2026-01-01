Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България към Турция през ГКПП "Капитан Андреево" тази сутрин. По останалите гранични пунктове със съседните държави движението е нормално, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Водачите на камиони, пътуващи към Турция, да предвидят възможност за изчакване. По-рано сутринта, към 6:00 ч., данни на „Гранична полиция“ показваха нормално движение на всички граници, включително и тази с Турция.

На границата с Румъния движението през сухопътните пунктове е безпроблемно. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич обаче остават с преустановена работа поради ниското ниво на река Дунав.

Трафикът с Гърция също е нормален. Властите припомнят, че през граничните пунктове „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават само леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През ГКПП „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат всички видове превозни средства, включително леки коли, автобуси и товарни автомобили. Няма данни за затруднения и по границите със Сърбия и Република Северна Македония, където трафикът е спокоен.