Лидерът на ГЕРБ и бивш министър-председател Бойко Борисов отправи поздрав към българските полицаи по повод професионалния им празник – 8 ноември. В публикация той акцентира върху необходимостта от силна, професионална и независима от политически натиск полиция, както и върху отговорността на държавата към служителите на МВР.

„Сигурността на гражданите започва със силна, професионална и независима от политически натиск полиция. Държавата дължи на служителите на МВР уважение, подкрепа и ясна отговорност“, написа Борисов.

Той подчерта, че познава отговорността и трудностите на полицейската професия.

„Знам цената на тази професия. Респект към всички, които носят униформата с чест!“, посочва лидерът на ГЕРБ.

Борисов завършва поздравлението си с пожелание към служителите на реда: „Честит празник на българските полицаи!“.