Британският премиер Анди Бърнам обеща, че подкрепата на Великобритания за Украйна „няма да се промени“, при посрещането на украинския президент Володимир Зеленски на „Даунинг стрийт“ днес, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

При пристигането си в резиденцията на британския премиер украинският президент беше посрещнат с безпрецедентен почетен караул, съставен от военнослужещи от Ирландската гвардия. Церемонията се състоя на фона на това, което Бърнам определи като „мрачни и трудни дни“ за Украйна.

Бърнам заяви пред Зеленски: „Видяхте солидарността и подкрепата, които получавате от всички тук, във Великобритания. Ние сме с вас и това няма да се промени.“

На свой ред Зеленски заяви, че е „благодарен“ за подкрепата и е „много горд“, че британският народ се е доказал като „един от най-силните партньори в украинската история“.

Срещата се състоя в период на обтегнати отношения между Украйна и САЩ, след като миналата седмица президентът Доналд Тръмп облекчи санкциите върху руския дизел на фона на опасенията, че високите цени на горивата в САЩ могат да се превърнат в основна тема преди междинните избори през ноември.

Първа среща на Бърнам със Зеленски: Непоколебима подкрепа за Украйна

Великобритания реагира на новината за споразумението с обещание „да продължи натиска върху Русия“.

През последните дни американският президент също така заяви, че Украйна се нуждае от нов лидер, и изрази мнение, че руският президент Владимир Путин желае мирно споразумение повече от правителството в Киев.

Появиха се и опасения относно обмена на разузнавателна информация от страна на САЩ, след като Зеленски заяви, че Киев не е получил никакво предупреждение за руските ракетни удари в понеделник и вторник.

В изказване пред Камарата на общините преди срещата си със Зеленски британският премиер заяви, че ще се опита да възстанови подкрепата на Тръмп за Украйна.

Британският премиер на посещение в Киев

По-рано, по време на парламентарния контрол, Бърнам заяви, че подбира „внимателно“ думите си след споразумението на Тръмп с Русия за дизеловото гориво, тъй като се стреми да „подготви почвата“ за помирение.

Той добави: „Ще изслушам внимателно президента Зеленски, но днес той няма да си тръгне от Великобритания с празни ръце.“

По време на срещата си със Зеленски Бърнам потвърди, че Великобритания ще ускори доставките на жизненоважни ракети за противовъздушна отбрана за Украйна на фона на „интензивните бомбардировки“ от страна на Русия.

Ускорената помощ ще включва по-бързи доставки на британски леки многоцелеви ракети за Украйна, които са доказали ефективността си срещу руски дронове с реактивни двигатели.

Бърнам заяви също, че е възложил на министрите си да проучат други възможности за подкрепа на Украйна, като увери Зеленски, че правителството „разглежда всички възможни варианти“.

Той настоя, че украинският президент е „готов да седне на масата за преговори и да обсъди“ предложеното от Тръмп прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура, но добави: „За съжаление, това, което виждаме от страна на Русия, са нови нападения срещу стратегическата национална инфраструктура на Украйна.“

„В такива моменти Великобритания ще продължи да ви оказва цялата подкрепа, на която е способна“, заяви той.