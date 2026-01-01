Окръжната прокуратура в Русе внесе в Окръжния съд обвинителен акт срещу 45-годишен мъж за убийството на 43-годишния му съсед в село Тръстеник. Престъплението е извършено на 26 август миналата год

Мъжът е обвинен в убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин за жертвата, съобщиха от прокуратурата.

Тялото на 43-годишния мъж е открито на следващия ден, когато е подаден и сигнал в МВР. При първоначалния оглед не са установени данни за умишлено умъртвяване. По-късно обаче аутопсията показала, че мъжът е бил удушен и е имал няколко счупени ребра в предната част на гръдния кош.

Според събраните данни двамата мъже били приятели. В деня на убийството употребили значително количество алкохол, след което между тях възникнал спор. По обвинение на прокуратурата М. С. умъртвил съседа си на улицата. В кръвта на жертвата са установени над четири промила алкохол.

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Обвиняемият е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

От прокуратурата посочват, че 45-годишният мъж е известен в селото като агресивен и системно употребяващ алкохол. Той е осъждан няколко пъти за престъпления, свързани с умишлено нанесени телесни увреждания на различни хора. Последната му присъда е от 26 юли 2022 г.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от Окръжния съд в Русе. За престъплението законът предвижда от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.