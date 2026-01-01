/ /ThinkStock/Getty Images

Мъжът, обвинен за умишлено убийство при битов скандал в Русе на 32-годишния мъж, остава за постоянно в ареста.

Това съобщиха от прокуратурата. Престъплението бе извършено на 15 януари тази година, а на следващия ден той бе привлечен като обвиняем. 

Мъж е убит по време на скандал в Русе

Русенският окръжен съд е приел аргументите на прокуратурата, че въпреки началния етап на разследването по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление.

Извършителят е с изключително висока степен на обществена опасност, поради което е взета мярка за неотклонение "задържане под стража". За престъплението законът предвижда от 10 до 20 години затвор. 

Определението подлежи на обжалване пред Великотърновския апелативен съд.

Мартин Пенев, БТА
Последвайте ни

Русе