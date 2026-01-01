Мъжът, обвинен за умишлено убийство при битов скандал в Русе на 32-годишния мъж, остава за постоянно в ареста.

Това съобщиха от прокуратурата. Престъплението бе извършено на 15 януари тази година, а на следващия ден той бе привлечен като обвиняем.

Мъж е убит по време на скандал в Русе

Русенският окръжен съд е приел аргументите на прокуратурата, че въпреки началния етап на разследването по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление.

Извършителят е с изключително висока степен на обществена опасност, поради което е взета мярка за неотклонение "задържане под стража". За престъплението законът предвижда от 10 до 20 години затвор.

Определението подлежи на обжалване пред Великотърновския апелативен съд.