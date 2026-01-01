Минималните температури в страната ще бъдат между 2 и 7 градуса, а в София – около 3 градуса. През деня облачността временно ще намалее и ще има повече слънчеви часове, като максималните температури ще достигнат между 14 и 19 градуса. В столицата се очакват около 14 градуса.

Подобрението на времето обаче ще бъде краткотрайно. Още вечерта облачността отново ще се увеличи от северозапад, а през нощта срещу петък в северните райони ще започнат валежи. Ще духа умерен вятър. Атмосферното налягане първоначално ще бъде по-високо от средното за месеца, но през деня ще започне да се понижава.

По Черноморието сутринта ще бъде предимно слънчево, със силен северен вятър, който ще отслабне следобед. Тогава облачността и там ще се увеличи. Максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса, а морската вода ще е с температура 19–20 градуса.

Вълнението на морето ще бъде 3–4 бала.

В планините сутринта ще бъде слънчево, но следобед условията ще се променят. Над Стара планина се очакват краткотрайни превалявания, а вятърът ще бъде от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра – около 3 градуса.