ФБР отрече информацията, че директорът на бюрото Каш Пател е заминал за Русия за двудневни срещи в Москва и Санкт Петербург. По-рано днес MS NOW съобщи, позовавайки се на два неназовани източника, че той е пристигнал в страната за срещи, организирани от Федералната служба за сигурност (ФСБ).

В отговор на публикацията ФБР заяви, че Пател се намира във Вирджиния, където участва в събитие, посветено на служителите на правоприлагащите органи.

Видео на филиал на ABC News във Вирджиния също показва директора на ФБР на събитие в университета „Либърти“ в Линчбърг.

В публикацията си бюрото посочи мястото, на което се намира Пател, в опровержение на информацията за предполагаемото му пътуване до Русия.