На 15 октомври (четвъртък), от 9 ч. до 15 ч. за ремонт на аварирали фуги на съоръжения временно ще се променя организацията на движението в два участъка от АМ „Струма“, в област Благоевград. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейности ще се извършват при 159-ти и 166-ти км на автомагистралата, в платното за София. При изпълнение на ремонтните работи ще се ограничава трафикът в активната лента и превозните средства ще преминават в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими за обезопасяване на отсечките и осигуряване на безопасно преминаване на всички автомобили. Апелът към водачите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.