Русия заяви, че Украйна е атакувала с дронове две рафинерии на руска територия в нарушение на договореното прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура, обявено от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес, като отбелязва, че Киев отрича твърдението.

Украйна нанесe удари по руска петролна рафинерия и петролна помпена станция

„Две петролни рафинерии бяха атакувани днес от киевския режим в Саратовска и Рязанска област“, заяви руският вицепремиер, отговарящ за енергетиката, Александър Новак, цитиран от руските информационни агенции.

Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Дмитро Литвин заяви пред журналисти, че са били поразени други обекти, „но не и рафинерии“.