Европейският съвет ще обсъди днес и утре хибридните действия на Русия, възможностите за продължаване на подкрепата за Украйна, състоянието на икономиката и въпросите за миграцията.

От българска страна в срещата ще участва премиерът Румен Радев.

Предвижда се днес разговорите да бъдат насочени към икономиката, следващия многогодишен бюджет на ЕС и разширяването, а утре да бъдат посветени на Украйна, отбраната и сигурността.

В краткосрочен план трябва да дадем насоки на Европейската комисия за временни мерки за смекчаване на въздействието на скъпата енергия върху гражданите и бизнеса, като продължаваме да следваме стратегията за намаляване на зависимостта на Европа от изкопаемите горива, посочи председателят на Европейския съвет Антонио Коща в поканата си до участниците в заседанието. Той отбеляза нуждата ЕС да постигне споразумение за бюджета до края на годината.

Очаква се в заседанието в петък да участва украинският президент Володимир Зеленски.