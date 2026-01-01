Пожар е избухнал около 22:00 часа в апартамент на третия етаж в столичния квартал „Гео Милев“, на ул. „Николай Коперник“, близо до 93-то училище „Александър Теодоров – Балан“.

На място са изпратени два пожарни автомобила, линейка и полицейски екипи. Пламъците вече са потушени.

Жена загина при пожар в апартамент в столицата

Към момента няма информация дали има пострадали при инцидента.

По време на гасенето на пожара котка е стояла от външната страна на терасата на горящия апартамент. Впоследствие животното е скочило, без да пострада. Живеещи в блока са се погрижили за него.