Испанската пенсионерка, която беше експулсирана от жилището си в Мадрид и която стана причина за протестното движение срещу високите цени на недвижимите имоти и на наемите, е починала, предаде Франс прес, като се позова на испанския Синдикат на наемателите.

"Със съжаление обявяваме, че Марикармен почина днес“, се казва в съобщението на синдиката.

БТА

Марикармен Абаскал, която беше на 87, беляза повратен момент в историята на Испания.

Тя беше експулсирана от жилището си, в което живееше от десетилетия под наем, след като то беше придобито инвестиционен фонд, който увеличи многократно наема й. Експулсирането й породи вълна на протести в цялата страна.