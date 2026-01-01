Под наблюдението на прокуратурата в Плевен се провежда разследване, в хода на което в качеството на обвиняем е привлечено лице, заемащо длъжността кмет на село в областта, за извършени в периода 2022-2025 г. четири престъпления - две измами и две документи престъпления.

Той е обвинен в съставяне на неистински официални документи - нотариални заверки в пълномощни и декларации, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани като доказателство за тези обстоятелства, в качеството си на длъжностно лице, съобщиха от обвинението.

Предявено му е обвинение и за извършени измами, за това че отново в качеството си на длъжностно лице, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у пострадалите лица, че конкретно лице, чрез пълномощника си, е съгласно да продаде собствените си недвижими имоти, вследствие на което бил съставян нотариален акт за покупко-продажба на тези имоти и с това им причинил имотна вреда. Общият размер на причинените с реализираните измами имуществени вреди е 42 539,48 евро.

Част от обвиненията касаят продължавано престъпление, като е установено, че са реализирани чрез няколко отделни деяния, осъществени в рамките на една година. За една от измамите му е предявено обвинение за престъпление, извършено в съучастие с друго лице.

С постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Плевен обвиняемият е задържан за срок до 72 часа по реда на НПК и е внесено искане до Районен съд-Плевен за вземане спрямо него на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Прокуратурата е направила искане до съда и за налагане спрямо обвиняемия на мярка за процесуална принуда „отстраняване на обвиняемия от длъжност“.

Съдът е приел изложените от Районна прокуратура-Плевен доводи, че от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянията от страна на обвиняемия, както и че е налице реална опасност той да извърши престъпление, като е взел мярка за неотклонение „домашен арест“.

В законовия срок прокуратура ще протестира определението на съда с искане да му бъде наложена най-тежката мярка „задържане под стража“. Съдът е възприел за основателни исканията на прокуратурата за отстраняване на обвиняемия от длъжност и му е наложил мярка за процесуална принуда „отстраняване от длъжност“.

Под наблюдението на Районна прокуратура-Плевен са водени други три досъдебни производства срещу същия обвиняем. Досъдебната фаза по тези три дела е приключила с внесени в съда обвинителни актове спрямо него за същите престъпления - съставяне на официални документи с невярно съдържание. Към момента тези дела се намират в съдебна фаза.