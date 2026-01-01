Временно е ограничено движението при 86-и км по път I-3 в района на Плевен поради горяща суха тревиста маса и силно задимяване на пътното платно, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Тежкотоварните автомобили над 12 тона изчакват на място, а леките се пренасочват по обходен маршрут през град Плевен. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, приканват от АПИ.

Три пожарни екипа гасят пожара край Плевен, разразил се в близост до главния път София – Русе, каза за БТА директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен комисар Станислав Атанасов.

По първоначална информация пожарът е в сухи треви или стърнища. Надявам се скоро ситуацията да се овладее, създадени са условия за това, допълни комисар Атанасов. Той каза още, че е в комуникация с областния управител, директора на полицията в Плевен, разговарял е с директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето са уверили, че станцията в района не отчита замърсяване на въздуха.