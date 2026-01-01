2 000 машини за гласуване вече са в пълна изправност, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова.

Тя допълни, че до момент 40 хиляди българи в чужбина са подали заявления за гласуване.

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Зад граница машините ще бъдат транспортирани с дипломатическо карго. Всяка машина ще бъде в пломбиран транспортен куфар.

До 10 октомври е срокът, в който избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявление за гласуване с подвижна кутия, припомни тя.

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Тя съобщи още, че ЦИК започна обученията на районните избирателни комисии преди президентския вот. Вече трети ден екипи на ЦИК провеждат информационни срещи на място, като до 14 октомври трябва да бъдат обхванати всички 31 РИК в страната.

Утре от 9:30 ч. в сградата на Народното събрание ще се проведат консултациите с парламентарно представените политически сили относно разпределение на ролите и представителите в секционните избирателни комисии (СИК) в чужбина.