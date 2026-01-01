Прокуратурата в Ямбол задържа за 72 часа длъжностно лице по гражданско състояние в Община Ямбол, съобщиха от обвинението.

Тя е обвинена за това, че в кръга на службата си и при условията на продължавано престъпление е съставяла неистински документи - актове за сключен граждански брак и удостоверения за сключен гражданки брак.

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рестъплението е осъществено на 5 октомври в сградата на общината. Установено е, че обвиняемата е съставила актове и удостоверения за сключен граждански брак в три отделни случая - между трима турски граждани и три български гражданки.

Обвиняемата е положила подпис от името на турските граждани в акта за сключване на граждански брак, след което на тази база е издала и удостоверения за сключване на граждански брак.

Предстои да ѝ бъде поискан постоянен арест.