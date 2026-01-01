Правителството прие постановление за създаване на пет териториални дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), като определи седалищата и районите им на действие, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Районите на действие на новите дирекции ще обхващат териториите на по няколко области. Целта е да се оптимизира дейността и да се използват по-рационално ресурсите на агенцията.

На заседанието си Министерският съвет е одобрил и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

Сред целите на законопроекта е да се формулират по-точно и изчерпателно основните разпоредби, свързани с функциите на Агенцията по придобиване и предоставяне на разузнавателна информация, така че да не се създават предпоставки за стеснително тълкуване.

Предвижда се и законово уреждане на правомощието на председателя на ДАР да въвежда допълнителни мерки за сигурност за защита на класифицирана информация – служебна тайна, както и да предприема мерки за защита на оперативния архив и оперативния отчет.

Проектът предвижда още да бъдат допълнени институциите, чиито информационни фондове Агенцията има право да ползва, при условие че не се разкрива интересът на Агенцията и се спазва принципът „необходимост да се знае“.

Предлагат се и промени в статута на служителите на Държавна агенция „Разузнаване“, включително на председателя и заместник-председателите.

През септември председателят на ДАНС Пламен Тончев заяви пред парламента, че вътрешното преструктуриране в агенцията вече е започнало и включва премахване на голям брой ръководни функции.