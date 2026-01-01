Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив проф. Мариела Генева-Попова и постанови „парична гаранция“ от 10 хил. евро за Адриан Белов, счетоводител в Медицински център „Артмед“. Двамата са сред шестимата обвинени за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез фиктивни хоспитализации и прегледи за над 3 млн. евро.

В решението си съдът определи дейността на медика като престъпна и изключително аморална.

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„Безкрайно съжалявам за цялата ситуация и поднасям извинения на семейството ми, колегите ми, на УМБАЛ „Свети Георги“ и на цялото медицинско съсловие. Фиктивните хоспитализации са съществен проблем в българското здравеопазване и в клиниката, която ръководих, такива е имало, като не съм се справяла с този проблем“, каза пред съда проф. Попова.

Тя допълни, че на този етап няма да коментира твърденията, че тя е в основата им. Попова заяви, че при първа възможност ще подаде молба за напускане на болницата. Тя помоли съда да бъде освободена под парична гаранция, за да се грижи за възрастната си майка.

Снощи Попова е дала подробни обяснения за случилото се и за ролята на всеки един от лекарите в изпълнение на целта всички легла да са заети за по-голям приход, каза прокурор Димитър Пехливанов. Той отбеляза, че предвид изявленията на Попова и заявеното от нея намерение да напусне клиниката обществената опасност се понижава. Прокурорът посочи, че ако съдът прецени, може да бъде наложена различна мярка от „задържане под стража“, но не по-лека от „домашен арест“. Ако тя не работи в клиниката, на практика нейната дейност в схемата приключва.

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Защитата на Попова също коментира, че тя е съдействала на органите на разследването и е дала изключително детайлни обяснения, които, наред с другите гласни и писмени доказателства по делото, изясняват обстоятелствата и на практика подкрепят голяма част от обвинителната теза на прокуратурата.

Според прокуратурата Белов правил връзката между медицинския център на проф. Попова „Артмед“ и Клиниката по ревматология чрез медицински направления за хоспитализация. Те са генерирали финансов приход за клиниката и за центъра. Защитата му коментира в съдебната зала, че и той иска да даде подробни обяснения.