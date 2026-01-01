Автобус с пътници катастрофира на територията на община Павел баня.

В 14:08 часа е подаден за роизшествие на влизане в село Асен. В автобуса са пътували 8 души, които се преглеждат от медицински екип.

БГНЕС

70-годишният водач на автобуса е тестван за алкохол, като е отчетено 0,12 промила, съобщиха от полицията.

Няма затруднения в движението. На място е изпратен полицейски екип на Районно управление-Казанлък.

Хората са пътували към работните си места, когато автобусът внезапно се е преобърнал.

БГНЕС

Част от пострадалите разказват, че всичко се е случило за секунди. По информация на кмета на Павел баня Иса Бесоолу автобусът е фирмен и е пътувал по маршрут от село Горно Сахране през село Асен към село Скобелево, предава БТА.

На място има екипи на полицията и на пожарната.