Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и руският му колега Владимир Путин обсъдиха двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси, по време на телефонен разговор в сряда, съобщи Дирекцията по комуникации към турското президентство. Това предаде Анадолската агенция специално за БТА.

Ердоган подчерта значението на усилията за осигуряване на навигационната безопасност в Черно море, според изявление, споделено от дирекцията в турската социална медийна платформа ЕнСосял.

Ердоган към Русия и Украйна: Цивилните кораби в Черно море не трябва да бъдат нападани

Той заяви, че Турция винаги е готова да допринесе за усилията, насочени към започване на преки контакти между Русия и Украйна.

По време на разговора Ердоган също поздрави Путин по случай рождения му ден и за успеха на неговата партия на изборите за Дума.