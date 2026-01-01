Ново нападение с нож е било извършено днес в турско училище в Истанбул, след като вчера при подобно нападение в града беше убито едно момиче, а седем бяха ранени.
Днешният случай е от гимназия в района Есенюрт, където 16-годишен ученик е ранил с нож двама свои съученици, съобщава сайтът Хаберлер. До нападението се стигнало при ескалирал спор между младежите.
Пострадалите са откарани в болница, а нападателят е задържан от полицията. По случая се води разследване.
Okullarda şiddet durmak bilmiyor! Lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı! https://t.co/6DivRZtCTJ https://t.co/3tZp0olHNH— Şehrivan Haber (@sehrivanhaber) October 7, 2026
Това е пореден случай на ученическо насилие в Турция. Вчера осем ученички от основно училище в истанбулския район Башакшехир бяха ранени, а една от тях по-късно почина, след като ученичка от друго учебно заведение ги нападнала с нож.
Турция засили мерките за сигурност в училищата след няколко случаи на стрелби в образователни институции по-рано тази година.
Dün Başakşehir bugün Esenyurt: Lisede bıçaklı saldırıda 2 öğrenci yaralandı https://t.co/wUqebVQSLn https://t.co/TKYmFbABrT— Tr724 (@tr724com) October 7, 2026
В края на септември учител почина, след като бе прострелян с пистолет от своя племенник в двора на гимназия в окръг Османие, Южна Турция. Само няколко дни по-рано 15-годишен ученик откри стрелба пред професионално-техническата гимназия „Инджи Юзмез" в община Тургутлу в турския окръг Маниса, ранявайки 11 души.
През април т.г. 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в югоизточния окръг Кахраманмараш, убивайки десет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.
Okul olayları bu defa esenyurtta oldu. Okulda bıçaklı saldırı. https://t.co/Cy19qI0OIf— Onur Demirağ (@onurdemirag_) October 7, 2026
Ден по-рано 16 души, по-голямата част от които ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в съседния на Кахраманмараш окръг Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.