Туристически кораб за разходки в Босфора се е ударил в 200-годишната историческа вила „Казаскер Неджметтин Ефенди“ (Kazasker Necmettin Efendi) на брега на протока в квартал Кандилли на Истанбул, съобщи телевизия „Юронюз“.
В резултат на инцидента, станал късно във вторник, няма пострадали хора. По неустановени до момента причини плавателният съд е изгубил контрол и се е насочил към брега. Преди сблъска с историческата сграда и навлизането в нейната крайбрежна градина, корабът е ударил акостирала пред вилата яхта.
İstanbul Boğazı’nda seyreden “Bosfor” isimli gezi teknesi, Üsküdar Vaniköy’de tarihi yalıya çarptı. Henüz bilinmeyen bir nedenle kıyıya yönelen teknenin önce yalı önündeki başka bir tekneye, ardından tarihi yapının bulunduğu alana çarptığı anlar kameraya yansıdı. Çarpmanın ardından yalıda hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.— Arnavutköy Takip (@ArnavutkoyTakip) October 7, 2026
В резултат на сблъсъка са нанесени сериозни материални щети по кея и бреговата инфраструктура на имота, както и по акостиралия плавателен съд.
Кадри от охранителните камери, запечатали момента на сблъсъка, са разпространени в социалните мрежи от собственичката на имота Дерин Мермерджи, която е обявила, че започва съдебни действия срещу отговорните лица.
По случая е започнато разследване за установяване на причините за инцидента.