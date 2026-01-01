Съмнителен багаж около фонтана пред президентството в центъра на София вдигна полицията на крак.

Бяха намерени изоставени куфар и раница. На място имаше засилено полицейско присъствие. Пристигнаха екипи на дирекция "Жандармерия".

Периметърът около оставения багаж беше обезопасен, а специализираните екипи предприеха проверка на куфара. След проверката беше установено, че в куфара има дрехи и лични вещи и той не представлява опасност.

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Това не повлия на провеждащия се в момента Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова.

По-рано днес от Столичната полиция казаха, че продължават да получават сигнали за взривни устройства, поставени в детски градини, училища, други учебни заведения и институции.

Предприети са действия по процедура, допълниха от СДВР.