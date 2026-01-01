Съмнителен багаж около фонтана пред президентството в центъра на София вдигна полицията на крак.
Бяха намерени изоставени куфар и раница. На място имаше засилено полицейско присъствие. Пристигнаха екипи на дирекция "Жандармерия".
Периметърът около оставения багаж беше обезопасен, а специализираните екипи предприеха проверка на куфара. След проверката беше установено, че в куфара има дрехи и лични вещи и той не представлява опасност.
Това не повлия на провеждащия се в момента Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова.
По-рано днес от Столичната полиция казаха, че продължават да получават сигнали за взривни устройства, поставени в детски градини, училища, други учебни заведения и институции.
Предприети са действия по процедура, допълниха от СДВР.