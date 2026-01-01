Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси (ЗРК). Той предвижда актуализация на първия етап на проекта за придобиване на един ЗРК IRIS-T SLM и включване на втори етап за допълнителни пет комплекса, с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, доставката на зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване. Това се посочва в решенията на Министерския съвет.

Отбелязва се, че актуализацията на първия етап е свързана със замяна с друго оборудване на елемент (мултисензорен тракер) от определения състав на ЗРК в приетия вече с Решение на Народното събрание през 2024 г. проект за инвестиционен разход, както и намаляване на сроковете за доставка. Със замяната стойността на сключения вече договор ще се намали от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро. Общата стойност на двата етапа на проекта, финансиран по SAFE, е 1 106 466 933 евро.

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Ще се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към придобиваните ЗРК. Целта на проекта е чрез придобиването на нови ЗРК да се повишат способностите на Военновъздушните сили за противовъздушна отбрана в съответствие с изискванията на средата на сигурност. Актуализираният проект ще се реализира чрез подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия и на Допълнение към договора за доставка с Diehl Defence за придобиване на системи за противовъздушна отбрана IRIS-Т.

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През 2023 г. парламентът одобри предоставянето на Украйна на бронирана транспортна техника с наличното към нея въоръжение, припомня БТА. Народното събрание реши да подкрепи Украйна и с неизправни, с отпаднала необходимост или наднормативни преносими ЗРК и зенитни ракети от различен тип, намиращи се във Въоръжените сили на България, които да се използват за подсилване на противовъздушната отбрана на Украйна.