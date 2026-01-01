Не може да се кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност на страната ни, но има рискове, това заяви пред медиите премиерът Румен Радев след края на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова.

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"Все пак недалеч от нас се води война, тя разширява своя обхват и вече навлезе и в изключителната икономическа зона на България, но към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България. Колко стотици милиарди долари се изляха за защитата на Украйна за защита от дронове? Продължават ли ударите? Продължават. Колко огромни средства за защита от дронове отделя Русия, а дроновете продължават да нанасят удари. Така че ние полагаме усилия и с бюджета, който разполагаме с ЕС и НАТО да създадем една система, която да даде увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации", посочи Радев.

На въпрос чии са дроновете, атакували двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, Радев отговори, че ако се съди по характера на товара и посоката на движение на корабите, „резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия“. Премиерът обаче посочи, че не може да се твърди, че ударът е извършен от Русия, без да има доказателства, и определи това като хипотеза към момента.

По повод вчерашното изявление на президента на Украйна Володимир Зеленски, който заяви, че руска комбинирана атака с дронове по въздух и вода е поразила двата кораба във водите на България и че това е обсъдено с нашите служби, Радев беше категоричен - "няма комуникация от нашите военноморски сили и нашите служби за сигурност с украинските военноморски сили и служби за сигурност, в която комуникация да се е дискутирало какви точно са дроновете. Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истините. Тук на КСНС получихме ясни доклади от министъра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, си е за негова сметка".

Зеленски: Руска комбинирана атака е поразила двата кораба във водите на България

Премиерът заяви още, че ако разследването установи категорично дали атаката е извършена с руски или украински дронове, България ще предприеме дипломатически действия спрямо съответната държава. „Ако се окаже, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултация. Това е дипломатическият инструмент, който ние сме длъжни и ще приложим“, заяви Радев.

Той направи паралел с инцидента с дрон край Кардам през август, когато безпилотен апарат навлезе в българското въздушно пространство от посока Румъния и се взриви на българска територия.

„Забележете, ние казахме, че е паднал дрон на българска територия, без да казваме какъв е. Едва когато изследвахме останките, едва когато установихме с абсолютна сигурност чие производство е този дрон, тогава излязохме и обявихме кой е, от коя страна идва този дрон“, каза министър-председателят.

По думите му същият подход ще бъде приложен и при разследването на атаката срещу корабите.

„Не очаквайте, че ние ще сменим подхода сега за корабите. Когато говорим за такъв сериозен въпрос като националната сигурност, ние не можем да си позволим да работим на основание на хипотези“, заяви Румен Радев.

Радев коментира и операцията след потъването на ALFA WATAN. По думите му корабът е потънал за по-малко от три минути.

В издирвателната операция бяха включени военна авиация и плавателни съдове, които обследваха района на инцидента. Към момента екипажът на потъналия кораб остава в неизвестност.

По-рано българските власти съобщиха, че двата търговски кораба – ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, под флага на Палау – са били атакувани с дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. ALFA WATAN потъна, докато 18-членният екипаж на ABLE беше спасен.