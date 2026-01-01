След тригодишен мониторинг Софийският зоопарк получи пълноправен статут и право на глас в Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА). Така той става първата и единствена зоологическа градина в България с пълноправно членство в организацията.

„Изключително съм развълнуван от това огромно международно признание! Когато през април 2023 г. ни приеха за временно членуващ зоопарк, знаехме, че ни предстои много труден път, защото на повечето зоопаркове им отнема поне 5 години покриването на всички критерии. Благодарение на денонощния труд на екипа ни и с подкрепата на Столична община ние успяхме да го постигнем само за 3 години“, заяви директорът на ОП „Зоологическа градина – София“ Добромир Бориславов.

Решението за пълноправното членство е взето от Съвета на ЕАЗА по време на годишната конференция на организацията в Париж, провела се от 29 септември до 3 октомври 2026 г. То идва след мониторинг, извършен през август, при който експертите на ЕАЗА са оценили изпълнението на стандартите на организацията.

Историята на кандидатурата на Софийския зоопарк започва още през 2006 г., когато той за първи път кандидатства за членство. През 2023 г. зоопаркът получава статут на временно членуващ.

„Днес Софийският зоопарк е единственият в страната с пълноправно членство и право на глас, което ни нарежда рамо до рамо с най-развитите 310 зоопарка в Европа и света“, допълни Бориславов.

Пълноправният статут дава на зоопарка право на глас в Общото събрание на ЕАЗА при формирането на европейските политики за отглеждане на защитени видове. Членството осигурява и възможност за участие в над 400 международни програми за опазване и размножаване на застрашени видове (EEP), достъп до международната научна база данни и ноу-хау, както и експертна подкрепа от централата на ЕАЗА в Амстердам.

Членството ще даде възможност и за развитие и обогатяване на колекцията на Софийския зоопарк.

„За да стигнем до този момент, трябваше да променим изцяло начина, по който управляваме и развиваме зоопарка“, подчерта Бориславов.

С площ от 235 декара Софийският зоопарк е най-големият на Балканския полуостров. В него се прилагат решения за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на въглеродния отпечатък. Развиват се образователни и природозащитни програми, свързани с ценни за региона и Европа видове.

Зоопаркът прилага и модели за финансова и екологична устойчивост. Собствената фотоволтаична централа с 556 панела реализира икономии от около 60 000 евро, които се инвестират обратно в инфраструктурата на зоопарка и загражденията за животните.

Днес Софийският зоопарк се грижи за над 1300 екземпляра, сред които азиатски слонове, белият носорог Чико, който е на 42 години, бърнестата мечка Шрея от Сингапур, както и спасени животни – конфискуваните фламинги и известният крокодил от Ботунец.

„Пълноправното членство е признание за уменията на нашия екип – хора с 20 и 30 години опит, които работят с невероятно отношение“, каза директорът.

Столична община продължава да подкрепя развитието на зоопарка. С придобиването на европейския статут Софийският зоопарк затвърждава позицията си на природозащитен, научен и образователен център на Балканите. През 2028 г. зоопаркът ще отбележи своята 140-а годишнина.