Парламентарната Комисия по енергетика прие на първо четене Законопроект за допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители, който дава възможност на Министерския съвет да поиска изключение от забраната за внос на нефт и нефтопродукти от Русия.

Против законопроекта гласуваха двама депутати, 10 се въздържаха.

Димо Дренчев от „Възраждане“ посочи, че предложените промени в закона дават инструмент на правителството да защити по-добре националния интерес.

Отхвърлиха проект на решение, с който МС да поиска изключение от забраната за внос на руски нефтопродукти

Министърът на енергетиката Ива Петрова обясни, че становището на министерството е отрицателно и не е в подкрепа на промените в закона. Не сме го подкрепили с аргумента, че има действащ регламент на Европейския съюз и няма процедура, при която държава членка да получи изключения, регламентът е задължителен в неговата цялост, каза тя.

Здравко Огнянов от „Прогресивна България“ отбеляза, че когато се предлага закон, се дължи на хората не само добро намерение, а решение, което действително може да бъде приложено. Забраната, за която законопроектът иска да направи изключение, не е национална, а е въведена с регламент от Европейския съюз, посочи той.

В мотивите към законопроекта, който не беше приет, е посочено, че целта му е да създаде ясна правна рамка за защита на националния интерес при прилагане на ограничителни мерки в областта на енергетиката в ситуации, които биха могли да бъдат определени като извънредни, включително и такива, които са вследствие от международни военни конфликти и напрежения в ключови региони - като конфликтът между Съединените американски щати и Иран.

„Именно тази ситуация създаде глобално отражение върху енергийните пазари и доведе до скок на цените на горивата. Пряко следствие от това е продължаващ ръст на цените“, отбелязват вносителите.

Те предлагаха с промените в закона Министерският съвет да предприема необходимите действия за отправяне на мотивирани искания за временни изключения от забраните за внос на горива от Русия в извънредни ситуации, както и наред с това да предприема в подобни случаи спешни временно и пропорционални действия за защита на националната сигурност и енергийната система, критичната енергийна инфраструктура и икономическо-социалната среда, чрез осъществяване за определен срок на доставки на горива от Русия.