Министерството на вътрешната сигурност на САЩ предложи днес въвеждането на такса в размер на 70 000 долара за чуждестранни студенти, които искат да се възползват от правото си на едногодишна практика в САЩ, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това е част от усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да ограничи записването на чуждестранни студенти.

Предложението предвижда колежите и университетите да плащат таксата за всеки студент, участващ в свободноизбираема практика, която би му позволила да работи на позиция, свързана със специалността му. Студентите по принцип имат право да работят една година по време на следването или след завършването си. Като цяло те имат право да работят една година след дипломирането си, макар че студенти със специалности в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката имат право на още две години. Учебните заведения ще трябва да плащат по 70 000 долара за всяка първоначална молба за участие в програмата и по 30 000 за всяко нейно подновяване.

Промяната представлява удар както за американските колежи и университети, които често записват студенти от чужбина като източник на приходи от такси за обучение, така и за технологичните компании и други сектори, наемащи множество чуждестранни студенти на технически позиции.

Смята се, че програмата за временно трудоустрояване дава възможност на чуждестранните студенти да получат практически умения и попълва незаетите работни места в компаниите от сферата на точните науки.

Министерството заяви, че таксата е в отговор на измами и злоупотреби във визовата програма, които то определи като източник на евтина работна ръка от чужбина.

Обществеността има 60 дни да разгледа предложението, преди то да влезе в сила. Възможно е образователните групи и бизнесът да поставят правни пречи, които да забавят това.

Администрацията на Тръмп упражнява натиск спрямо чуждестранните студенти като част от усилията си за справяне с имиграцията и реформирането на висшето образование.