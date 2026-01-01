Промяната на учебните програми от 5. до 12. клас ще започне с предварително обсъждане на концепции за отделните учебни предмети. Те ще послужат като задание за работните групи, които ще изготвят новите програми. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната Комисия по образованието и науката.

Министърът отговори на актуален въпрос на народния представител Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС.

Според проф. Георги Вълчев основният проблем на сегашните учебни програми е, че са претоварени с твърде много учебно съдържание. Това не оставя достатъчно време за осмисляне и трайно усвояване на знанията, което според него е сред причините за функционалната неграмотност.

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Целта е учениците да получат базови знания по всеки предмет, върху които след това да могат да надграждат.

„Наясно съм, че ако продължим да работим по същия начин, ще получим още от същото“, каза министърът.

Проф. Вълчев определи подхода с предварително разработени концепции като правилен и го разграничи от досегашния модел, при който изработването на учебните програми е било оставено основно на работните групи и експертите.

Той подчерта, че реформата е по-важна от изпълнението на отделен проект. По думите му срокът за изработване на