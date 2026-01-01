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Пожар избухна в склад с опасни материали в Белград, предават местните медии.

Пожарът е на територията на разположената южно от центъра на Белград община Баражево, на ул. „Живка Стевановича Жикице“ 72,пише кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева, позовавайки ес на РТС.

Министерството на вътрешните работи на Сърбия издаде предупреждение към гражданите да затворят прозорците си и да избягват да стоят на открито.

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
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