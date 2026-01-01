Пожар избухна в склад с опасни материали в Белград, предават местните медии.
Požar u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu https://t.co/4sYl3EMTHL— Danas (@OnlineDanas) October 7, 2026
Пожарът е на територията на разположената южно от центъра на Белград община Баражево, на ул. „Живка Стевановича Жикице“ 72,пише кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева, позовавайки ес на РТС.
Požar u magacinu opasnih materija u Barajevu, MUP upozorio građane 🔥🔥🔥 https://t.co/sq6N0cQHPO— Vreme (@NedeljnikVreme) October 7, 2026
Министерството на вътрешните работи на Сърбия издаде предупреждение към гражданите да затворят прозорците си и да избягват да стоят на открито.