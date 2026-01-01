Тежка загуба в сблъсъка за неприкосновеност изпрати племето на Вулканите край лагерния огън в “Игри на волята”. Студентът Матей и състезателката по калистеника Константилени бяха посочени от своите съотборници като основни виновници за незадоволителното представяне на отбора и ще се борят за оставането си в надпреварата.

Преди битката за спасение завърналата се в Червения лагер Добромира реши да изпрати финансистката Елена обратно в изгнание на Блатото. Последвалият сблъсък изправи Ураганите, Канарите и Вулканите пред силови, въздушни и логически изпитания. Сините съумяха да си осигурят преднина още в началото на съревнованието и грабнаха победата, след като техният капитан Боян се справи с финалния пъзел за под 20 секунди.

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Второто място отиде при Канарите, които изпуснаха шанса да настигнат Ураганите заради забавяне на младото острие Александра. Строителят Иван реши логическата задача преди Вулканите да успеят да стигнат до заключителния елемент, изпращайки ги на пореден племенен съвет.

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Утре от 20:00 ч. по NOVA сблъсъците за надмощие и неприкосновеност на Арената в Дивия север продължават с дуел между Канарите и Ураганите, след който още двама воини ще попаднат в огъня на номинациите.