Четири екипа на противопожарната служба гасят горски пожар в района на село Побит камък, община Трекляно, съобщиха от полицията.

По първоначална информация пожарът е навлязъл на българска територия от Сърбия. Огънят е обхванал сухи треви и храсти, а фронтът на пожара е около 1 километър.

Засегнатата площ у нас е приблизително 50 декара. Пожарът е възникнал на обяд. В потушаването на пламъците участват четири противопожарни екипа, два от тях са с високопроходима техника.

Пожарникарите работят за ограничаване на разпространението на огъня и недопускане той да обхване нови площи.

Пожар в землището на с. Горни Коритен, община Трекляно унищожи необитаема къща и стопанска постройка. От опожаряване бяха спасени 15 сгради.

Този пожар обхвана площ от 150 дка сухи треви и храсти и навлязе низово в смесена гора. Пожарът е бил причинен от запалена скара на дърва в двора на къща в с. Долни Коритен.