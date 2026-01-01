Главният изпълнителен директор на United Group Стан Милър се присъедини към водещи европейски политици и представители на бизнеса на форума FT Connect Europe Forum 2026. Той взе участие в откриващата дискусия „Конкурентоспособност и новите правила за свързаност“.

Организиран от Financial Times в партньорство с Connect Europe, ежегодният форум събра водещи представители на телекомуникационния и технологичния сектор, за да обсъдят дигиталното бъдеще на Европа, инвестициите, иновациите и конкурентоспособността.

На фона на продължаващите преговори между Европейския парламент и Съвета на ЕC участниците обсъдиха предложения Законодателен акт за цифровите мрежи. Те дискутираха доколко предвидените в него мерки са достатъчни, за да стимулират инвестициите в дигиталната инфраструктура на Европа, както и напредъка в преодоляването на фрагментацията на единния пазар. Темата за инвестициите беше на фокус и по време на срещи при закрити вратa с представители на европейските институции в Брюксел.

Милър очерта четири ключови приоритета за Законодателен акт за цифровите мрежи:

Радиочестотен спектър: Лицензите следва да се предоставят безсрочно, за да имат операторите необходимата сигурност да инвестират в инфраструктура и покритие и да постигнат възвръщаемост от направените инвестиции. Радиочестотният спектър е ограничен обществен ресурс, който създава стойност единствено когато се използва. Затова Европа трябва да насърчава операторите, които изграждат мрежи, и да не допуска задържането на честотен ресурс без реалното му използване.

Технологична неутралност: Целите за свързаност трябва да се определят според качеството на услугата, от което се нуждаят потребителите, а операторите да имат свободата да избират най-ефективния от гледна точка на разходите начин да го осигурят. Покритието на територията на цяла държава почти винаги изисква комбинация от технологии, като фиксираният безжичен достъп или сателитната свързаност често са най-подходящото решение за отдалечени селски райони.

Консолидация: Телекомуникационният сектор обединява два различни типа бизнес. Първият е инфраструктурният. Той е изключително капиталоемък, като инвестициите се планират за целия срок на лиценза и са изложени на влиянието на технологични промени, промени в регулаторната среда и дори природни бедствия. Ключов показател тук е възвръщаемостта на инвестирания капитал в дългосрочен план. Предвидимостта по отношение на факторите, които могат да бъдат контролирани – като безсрочните лицензи за радиочестотен спектър и технологичната неутралност – създава по-добра среда за инвестиции. Вторият е търговският бизнес, при който резултатите се измерват на база брой абонати и среден приход от потребител. Ефективните инвестиции в мрежи, съчетани с консолидация, могат допълнително да подобрят условията за инвестиции. Консолидацията в рамките на националните пазари попада в обхвата на насоките за сливанията, които в момента се преразглеждат, затова е необходимо Актът и тези насоки да действат в синхрон.

Опростени правила и гъвкавост: Операторите трябва да имат свободата да сегментират мрежите си по начин, който позволява най-ефективното използване на технологиите, а регулациите, които ограничават това, следва да бъдат премахнати. Това ще стимулира така необходимите инвестиции в мрежи като 5G Standalone, които могат да осигурят свързаност за системи за сигурност, отбрана и откриване на дронове. Същото важи и за специализирани услуги като свързаните автомобили, интелигентните електроенергийни мрежи, дигиталното здравеопазване и железопътната сигнализация. Обща европейска рамка в тези области би заменила индивидуалната оценка на национално ниво и би дала на операторите необходимата сигурност да инвестират. Една ясна и предвидима регулаторна рамка, прилагана последователно в целия единен пазар и оставяща възможно най-малко въпроси за уреждане чрез последващи делегирани актове и актове за изпълнение, ще бъде от полза за дигиталната икономика на Европа, нейната безопасност и сигурност и ще ускори навлизането на нови технологии на пазара.

„Пазарите, на които оперираме, са много различни – от големи градове до крайбрежни и планински райони. За мен беше важно да представя пред европейските политици аргументите защо операторите трябва да имат свободата сами да избират как да осигуряват свързаност за хората, при правила, които се прилагат еднакво в целия Европейски съюз“, заяви Стан Милър, главен изпълнителен директор на United Group.

„За да осигурят ефективна и икономически устойчива свързаност за всички европейци, операторите се нуждаят от ясни правила, предвидимост и справедлива възвръщаемост на инвестирания капитал.“

В дискусията заедно с Милър участваха Патрик Йохансон, президент и ръководител за Европа, Близкия изток и Африка в Ericsson; Михал Кобоско, член на Европейския парламент и докладчик по Акта за цифровите мрежи; Адина Вълян, член на Европейския парламент и бивш европейски комисар по транспорта; и Роберто Виола, генерален директор на DG CONNECT към Европейската комисия. Дискусията беше модерирана от Киърън Смит, кореспондент на Financial Times по телекомуникации и технологии.

След форума базираното в Брюксел издание Rapporteur публикува статия на Стан Милър със заглавие „Дигиталното бъдеще на Европа зависи от сигурността на инвестициите в нейните мрежи“. В нея той излага как Законодателния акт за цифровите мрежи може да осигури на операторите необходимата предвидимост и сигурност, за да продължат да инвестират в дигиталната инфраструктура на Европа и да предоставят икономически ефективна и качествена свързаност.